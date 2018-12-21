غزة: مقتل 3 فلسطينيين في مسيرات العودة بينهم فتى تلقى رصاصة في عنقه

ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى في ربيعه السادس عشر سقطوا الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.
قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة التي تنظم أسبوعيا على الحدود مع إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني احتشدوا قرب السياج الفاصل. وأضاف أن معظمهم حافظوا على مسافة من السياج بينما أحرق البعض إطارات سيارات وحاولوا إلقاء عبوة ناسفة داخل إسرائيل موضحا أنها لم تصل إلى الجانب الآخر من الحدود.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "ردت القوات بوسائل مواجهة أعمال الشغب وأطلقت النار وفقا لقواعد العمل المتبعة".
وقالت وزارة الصحة في غزة إن محمد جحجوح (16 عاما) تلقى رصاصة قاتلة في عنقه بينما أصيب 25 آخرون بنيران إسرائيلية منهم صحفي محلي.
وذكرت في وقت لاحق أن رجلين (28 و40 عاما) توفيا إثر اصابتهما في نفس الاحتجاجات بموقعين منفصلين على السياج يوم الجمعة.
هذه وقد سقط 220 فلسطينيا برصاص إسرائيل منذ بدء الاحتجاجات على الحدود مع إسرائيل في الثلاثين من 30 مارس آذار الماضي ضمن إطار مسيرات العودة و للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع بحسب إحصاءات لوزارة الصحة في غزة.