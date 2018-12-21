الحريري يعرب عن أمله في الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه يأمل أن يتم الإنتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة 21 ديسمبر بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وأدلى الحريري بهذه التصريحات خلال مؤتمر في بيروت، مؤكدا إن حكومة بلاده ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.

وأشار الحريري إلى ان جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في فبراير شباط أو مارس آذار، معلنا أن شركة "بي.بي" أبدت هي والأمريكيون اهتماما بهذا.

وشدد الحريري على ان خطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيل الحكومة .

في السياق نشر حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر تغريدة جاء فيها أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، أبلغ زائريه أن تشكيل الحكومة يتم بطريقة أسرع من المتوقع.

وجاء في التغريدة " تشكيل الحكومة اسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة وخطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيلها".

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