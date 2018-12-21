دون تعليق: من أوروبا رشق بالبيض في البرلمان وشجار، وفي الولايات المتحدة رقص واحتفال

جولة "دون تعليق" هذا الأسبوع تحملنا من ألبانيا إلى أوكرانيا فالولايات المتحدة.

بيض في برلمان ألبانيا

ففي ألبانيا رمى نائب ألباني معارض رئيس الوزراء إيدي راما بالبيض، أثناء خطاب راما بشأن إجراء حوار مع الطلبة، الذين يحتجون منذ أسبوعين، مطالبين بخفض رسوم الدراسة، والزيادة في ميزانية التعليم. وقد قررت رئاسة البرلمان طرد هاسا وحرمانه من حضور أعمال المجلس مدة عشرة أيام.

وشجار في برلمان أوكرانيا

وفي أوكرانيا اندلع شجار بين أعضاء البرلمان خلال إحدى جلساته، بسبب ملصق وضع على المنبر يتهم الأوليغارشي والسياسي فيكتور ميدفيدشوك بخدمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصفه بالعميل، في وقت تشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا حادا.

ميشال أوباما ترقص

وفي كولورادو الامريكية رقصت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشال أوباما في أحد مستشفيات الأطفال، متفاعلة مع الإيقاعات الموسيقية، واستدعت سانتا كلاوس لإظهار قدراته.

وفي نيويورك احتفل عناصر فريق السلسلة التلفزيونية "سيمسون" بالذكرى 30 لانطلاق عملهم المصور، واعتلى ابطال السلسلة مبنى "امباير استيت" في مانهاتن، وقد اعرب أحدهم عن إعجابه باستمرارية هذا العمل الفائز ب33 جائزة من جوائز إيمي طيلة هذه السنوات، معربا عن كثير من التواضع.