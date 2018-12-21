السعودية تعدل جهاز الاستخبارات بعد مقتل خاشقجي

أعلنت السعودية إنشاء ثلاث إدارات حكومية جديدة بهدف تحسين عمليات المخابرات، في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا دوليا. وكان الملك سلمان قد أمر بإعادة هيكلة الاستخبارات في أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما أقرت السلطات بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول على يد فريق من أفراد المخابرات والأمن السعوديين.

وقال مسؤولون سعوديون، دون أن يقدموا دليلا، إن الفريق المؤلف من 15 رجلا، شكله نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري الذي أقاله العاهل السعودي هو وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي.