صحفيون من لبنان والجزائر والمغرب في إسرائيل والزيارة تثير عاصفة من الانتقادات

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أثارت زيارة وفد من الصحفيين العرب لإسرائيل ردودا وانتقادات واسعة. حيث أدانت السلطة الفلسطينية الزيارة التي قام بها 7 إعلاميين عرب إلى الدولة العبرية، واتهمتهم بانتهاك السياسات العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل. ودعت السلطة إلى معاقبة الصحفيين بتهمة دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنّ التطبيع يعد "وصمة عار غير مقبولة وغير مبررة" وأنّ هذه الزيارات تعتبر "خطيئة سياسية وقومية وجريمة غير مقبولة". وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إنها ترفض جميع أشكال التطبيع الإعلامي مع إسرائيل، الذي يعتبر جريمة غير مقبولة، وأن زيارة الصحافيين العرب إلى إسرائيل "تزامنت مع الهجوم الشرس على شعبنا" على حد تعبيرها في إشارة إلى التدابير الأمنية الإسرائيلية التي جاءت رداً على الهجمات الأخيرة.

وانتقدت السلطة الفلسطينية قيام الصحافيين بلقاء مع رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، ودعت اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ "تدابير حازمة" ضد الصحفيين بسبب دعمهم لإسرائيل. من جهتها دانت جمعية الصحافة الديمقراطية في غزة زيارة الصحفيين العرب إلى إسرائيل، ووصفتها بأنها تدخل في سياق التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، ودعت المنظمات الإعلامية العربية والدولية لمقاطعة الصحفيين الذين قبلوا الدعوة لزيارة إسرائيل، متهمة إياهم بـ "مساعدة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها في المنطقة". للمزيد: وزير خارجية عمان: "إسرائيل دولة موجودة وحان الوقت لمعاملتها بالمثل" السماح برفع العلم وعزف النشيد الإسرائيلي "هتكفا" في بطولة "غراند سلام" للجيدو في أبو ظبي وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد كشفت أنّ السفارة الإسرائيلية في فرنسا هي من أشرفت على تنظيم الزيارة التي قام بها الوفد الإعلامي العربي والذي يتألف من 7 صحفيين عرب يعملون في فرنسا وبلجيكا وبعضهم من مصر ولبنان والجزائر والمغرب.