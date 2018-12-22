بوينغ تتجاوز إيرباص في طلبيات الطائرات للعام 2018

تتجه بوينغ الأمريكية فيما يبدو إلى التغلب بفارق كبير على منافستها الأوروبية اللدودة إيرباص في طلبيات الطائرات للعام 2018 بعد أن ظفرت بطلبيات جديدة بمليارات الدولارات من شركة طيران في نيجيريا وأخرى في السعودية.

وتلقت أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات طلبيات تتضمن 690 طائرة حتى نهاية نوفمبر - تشرين الثاني، متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها ايرباص للفترة نفسها والبالغ 380 طائرة.