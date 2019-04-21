الكونغو الديمقراطية: إرتفاع عدد ضحايا غرق قارب إلى 40 قتيلا

أكد وزير الداخلية المؤقت في الكونغو انتشال جثث 27 شخصا آخرين بعد غرق قارب في بحيرة كيفو في شرق البلاد الأسبوع الماضي مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 40 شخصا.

وأضاف أن الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقي للبحيرة في رواندا. وكان القارب يقل ما يقرب من مائتي شخص عندما انقلب فيما بقي أكثر من مائة في عداد المفقودين.

وكانت فرق الإنقاذ برواندا قد انتشلت عشرات الجثث التي جرفها التيار إلى الجانب الرواندي من بحيرة كيفو حيث أكد نائب رئيس بلدية منطقة روبافو، جانفيير مورنزي اكتشاف جثث 13 امرأة وطفل ورجل في بحيرة كيفو في قطاع نياميومبا في منطقة روبافو في رواندا ليلة الجمعة، وأبلغت السلطات الراوندية نظيرتها في الكونغو الديمقراطية في بلدة غوما على الفور. وتعتبر حوادث العبارات أمراً شائعاً في البحيرات والأنهار في الكونغو الديمقراطية.

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