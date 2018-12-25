ترامب: إغلاق الحكومة الجزئي سيستمر لحين الاتفاق على جدار حدودي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية سيستمر إلى حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأغلقت الحكومة الأمريكية جزئيا يوم السبت، ولا يوجد ما يشير إلى أي جهود ملموسة لإعادة فتح وكالات أُغلقت بفعل أزمة سياسية حول مطالبة ترامب بتمويل للجدار الحدودي.