داعش يتبنى هجوم وزارة الخارجية الليبية

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في وقت مبكر يوم الأربعاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

وأضافت أعماق أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة شخصين على الأقل يوم الثلاثاء.

وقالت السلطات الليبية إن ثلاثة انتحاريين هاجموا وزارة الخارجية في طرابلس يوم الثلاثاء وقتلوا شخصين آخرين على الأقل.

وقال مصدر أمني إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارا بمركبات ومبان ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

وتصاعد دخان كثيف من المبنى الذي طوقته قوات الأمن في الوقت الذي جرى فيه نقل المصابين للمستشفى. وقالت وزارة الصحة إنه بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أصيب 21 آخرين.

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لكن وزير الداخلية فتحي علي باشا أغا قال إنه إلى جانب المهاجمين الثلاثة قُتل شخصان فقط مضيفا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد هوية المهاجمين.

وأضاف باشا أغا خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة "الفوضى الأمنية في ليبيا توفر بيئة مناسبة للدولة الإسلامية (داعش) والجماعات الإرهابية".

وطالب سيالة برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا جزئيا حتى تتمكن السلطات من مواجهة الجماعات المتشددة.

وقال إن السبب في استهداف وزارة الخارجية هو "أنها رمز السيادة".