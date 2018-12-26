وفاة رضيع إثر ختانه في إيطاليا

نزف طفل رضيع حتى الموت إثر ختانه في شقة تابعة لمركز للاجئين في العاصمة الإيطالية روما. وقد فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث، واعتقلت مواطنا أمريكيا ليبي المولد يبلغ من العمر 66 سنة على صلة بالحادث، إذ حمل مسؤولية ختانه توأمين لأم نيجيرية.

ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية الرجل بأنه متطبب. وكان الطفل ولد في شهر كانون الثاني/يناير من السنة الماضية، من أم نيجيرية، ادعت أنها طلبت اللجوء في إيطاليا. والطفل المتوفي له أخ توأم خضع بدوره لعملية وأدخل مستشفى غيميلي للأطفال، حيث نقل إلى العناية المركزة. وقالت الأم وفق تقارير إنها بادرت بإجراء الختان، احتراما للعادات الإسلامية في بلدها.

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ووصف فؤاد عودي مؤسس جمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا الحادث بالمأساوي، وقال "إن الجمعية ملتزمة منذ سنوات بالحقوق الصحية والنواحي القانونية واحترام الأديان بالنسبة للجميع، ولكن هي ضد جميع أشكال المبادرات غير القانيونية وغير المرخص فيها".