شاهد: 50 ألف قطعة أثرية ستعرض في "المتحف المصري الكبير" العام القادم

في الجيزة بالقرب من القاهرة، آلاف المصريين يعملون في ظلال الأهرامات لتشييد مبنى متحف فرعوني جديد، المتحف "المصري الكبير"، والذي تم البدء ببنائه منذ سنوات، ستعرض فيه تحف وآثار وكنوز مصرية قديمة.

ولتعويض التأخير فسيتم افتتاحه جزئيا خلال العام القادم، ليتم تدشينه في العام 2020.