شاهد: مهاجرون يتسلقون السياج الحدودي في المكسيك للعبور إلى الولايات المتحدة

تسلق مهاجرون من أمريكا الوسطى السياج الحدودي في تيخوانا يوم الخميس 27 كانون الأول/ ديسمبر، حيث ينام الكثيرون في الملاجئ جنوب الحدود لتقديم طلبات لجوئهم إلى السلطات الأمريكية.
وتنتشر سلسلة من الأسوار على الخط الحدودي الدولي بين المكسيك والولايات المتحدة بالقرب من تيخوانا. وقد واجه المهاجرون الذين يعبرون هذا الجزء من السياج القديم مسؤولي دوريات حرس الحدود الأمريكية في الجانب الآخر.
وقال مسؤولون مكسيكيون إن ما يصل إلى ألف شخص من قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى قد تجاوزوا سياجًا للوصول إلى الولايات المتحدة منذ وصولهم إلى مدينة تيخوانا الحدودية.
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وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل عملية الحصول على اللجوء أكثر صعوبة، زاعماً أن هناك مجرمين يتسللون بين المهاجرين، لكن محكمة اتحادية قد وضعت قيوداً مؤقتة على سياسته لتسمح فقط بطلبات اللجوء المقدمة في منافذ الدخول الرسمية.
في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بدأت الولايات المتحدة بتفعيل نظام يحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم طلب اللجوء من تيخوانا يومياً، إلا أن ترامب يستخدمه بشكل متشدد أكثر لوقف تدفق المهاجرين عند نقاط الدخول بحسب محامين.