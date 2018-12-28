شاهد: مهاجرون يتسلقون السياج الحدودي في المكسيك للعبور إلى الولايات المتحدة

تسلق مهاجرون من أمريكا الوسطى السياج الحدودي في تيخوانا يوم الخميس 27 كانون الأول/ ديسمبر، حيث ينام الكثيرون في الملاجئ جنوب الحدود لتقديم طلبات لجوئهم إلى السلطات الأمريكية.

وتنتشر سلسلة من الأسوار على الخط الحدودي الدولي بين المكسيك والولايات المتحدة بالقرب من تيخوانا. وقد واجه المهاجرون الذين يعبرون هذا الجزء من السياج القديم مسؤولي دوريات حرس الحدود الأمريكية في الجانب الآخر.