الكونغو الديمقراطية: تحضير للانتخابات الرئاسية في كنشاسا واحتجاجات في مدن أخرى

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

تواصل لجنة الانتخابات في الكونغو الديمقراطية تجهيز مراكز التصويت في العاصمة كينشاسا من أجل الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد يوم غدٍ الأحد، فيما تستمر الاحتجاجات في مدن أخرى تأجلت فيها عملية الاقتراع. وكانت اللجنة الانتخابية أجّلت عملية التصويت في مدينتي بيني وبوتيمبو على خلفية تفشي مرض الإيبولا، وقالت: إن الانتخابات تأجلت لغاية شهر آذار/مارس القادم. وتقول السلطات إن مدينتي بيني وبوتيمبو والمناطق الريفية المحيطة بهما تتعامل مع تفش لمرض الإيبولا منذ أغسطس آب والذي يعتقد أنه أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 350 شخصا.

لكن السلطات الصحية أكدت في السابق أن الوباء لن يمنع إجراء التصويت. ويقول السكان المحليون إن المرض يستخدم كذريعة لحرمانهم من حق التصويت.