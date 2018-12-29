في إطار عقوبات متبادلة.. روسيا توسع حظرا على واردات أوكرانيا

وسعت روسيا حظرا على السلع المستوردة من أوكرانيا يوم السبت قائلة إنها ستوقِف واردات سنوية بنحو 500 مليون دولار من المنتجات الصناعية بشكل أساسي ردا على العقوبات اقتصادية فرضتها كييف.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة بإعداد قائمة إجراءات ضد أوكرانيا بعدما أعلنت كييف عقوبات اقتصادية على قائمة من الشركات الروسية.

وقالت موسكو يوم السبت: إن الحظر الجديد شمل سلعا صناعية وبعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والغذاء.