في إطار عقوبات متبادلة.. روسيا توسع حظرا على واردات أوكرانيا

وسعت روسيا حظرا على السلع المستوردة من أوكرانيا يوم السبت قائلة إنها ستوقِف واردات سنوية بنحو 500 مليون دولار من المنتجات الصناعية بشكل أساسي ردا على العقوبات اقتصادية فرضتها كييف.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة بإعداد قائمة إجراءات ضد أوكرانيا بعدما أعلنت كييف عقوبات اقتصادية على قائمة من الشركات الروسية.
وقالت موسكو يوم السبت: إن الحظر الجديد شمل سلعا صناعية وبعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والغذاء.
وذكر بيان من الحكومة الروسية أن "أوكرانيا تفرض بشكل دوري عقوبات على أشخاص وكيانات قانونية روسية، وعلى سلع روسية محددة.
"منذ فرض إجراءات حظر الاستيراد من روسيا على أنواع محددة من المنتجات الزراعية، توسعت قائمة العقوبات الأوكرانية لتضم 18 نوعا من المنتجات".
وقال وزير الاقتصاد الروسي يوم السبت في تعليق على القرار الحكومة إن قيمة السلع الأوكرانية التي يشملها الحظر الجديد تقدر بنحو 510 ملايين دولار في 2018.
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وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت في أواخر الشهر الماضي تصعيداً خطيراً فقد استولت أطقم روسية على ثلاث سفن حربية أوكرانية قبالة سواحل القرم في مياه البحر الأسود، كانت قد تحركت من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريبول، بالقرب من مضيق كيرتش في بحر آزوف، بذريعة أنها انتهكت المياه الإقليمية الروسية.
وفيما ترى كييف أن روسيا أغلقت المضيق بطريقة غير شرعية وتصرفت على نحو مخالف للقانون الدولي عبر احتجاز السفن والبحارة، مطالبة بالإفراج عنهم؛ فإن موسكو تصر على أن اللوم يقع على كييف. حسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي رأى أن الأمر يتعلق بـ"انتهاك سفن حربية أجنبية المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية".