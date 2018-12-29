شاهد: الأمطار والفيضانات تجرف مخيمات النازحين السوريين شمال البلاد

وتظهر مقاطع فيديو تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس خياما وبنايات واهنة وطرقا غارقة في المياه في مخيمات النازحين السوريين في أطمة الواقعة في محافظة إدلب، وفي الباب، إلى الشمال الشرقي من حلب.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأمطار الغزيرة والفيضانات في تسببت في " أوضاع مأساوية " لمن يعيشون في مخيمات اللاجئين شمال سوريا.

وأطلقت العديد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية نداءات استغاثة بعد العاصفة المطرية التي هبّت على المنطقة منتصف الأسبوع الماضي، وخلفت أزمة إنسانية لحقت بالنازحين السوريين الذين ما برحت تلاحقهم المآسي والآلام.

ولحقت الأضرار بنحو 11 مخيماً للاجئين السورييين شمال غربي البلاد، على الحدود مع تركيا؛ ومن بينها المخيمات التي تضررت على نحو واسع مخيم أطمة ومخيم الكرامة ومخيم العمر ومخيم هدى بريف إدلب.

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وأسفرت الحرب الأهلية في سوريا عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، واستدرجت الحرب في سوريا قوى إقليمية وعالمية.