قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث يوم الأحد رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن استعداد موسكو للحوار بشأن "جدول أعمال واسع النطاق".
بوتين يبدي انفتاحاً على الحوار مع ترامب ودعماً للأسد في رسائل التهنئة بالعام الجديد
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وفي رسالة أخرى للرئيس السوري بشار الأسد، تعهد بوتين بمواصلة دعم الحكومة والشعب السوريين في "الحرب على الإرهاب".
كما بعث بوتين رسائل تهنئة إلى زعماء آخرين منهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.
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