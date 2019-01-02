كاسترو يهاجم الولايات المتحدة في الذكرى الستين للثورة الكوبية

في الذكرى الستين للثورة الكوبية هاجم زعيم الحزب الشيوعي الحاكم راؤول كاسترو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعودتها إلى طريق المواجهة الذي عفا عليه الزمن مع الدولة الجزيرة والتدخل في شؤون أمريكا اللاتينية.

وقال كاسترو في مدينة سانتياجو دي كوبا التي أعلن فيها فيدل كاسترو الانتصار قبل ستة عقود "تعود حكومة أمريكا الشمالية مرة أخرى إلى طريق المواجهة مع كوبا".

وجاءت كلمة كاسترو في إطار مراسم رسمية في المقبرة التي دفن فيها كل من فيدل كاسترو وبطل الاستقلال خوسيه مارتي. وكان راؤول كاسترو تنحى عن الرئاسة في كوبا في أبريل نيسان لكنه يظل زعيما للحزب الشيوعي حتى عام 2021.

وأضاف "يسعى كبار المسؤولين في هذه الإدارة على نحو متزايد لتوجيه اللوم لكوبا على كل المشكلات التي تعاني منها المنطقة" مشيرا إلى أن تلك المشكلات ناجمة عن "السياسات الليبرالية الجديدة القاسية".

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال في نوفمبر تشرين الثاني إن واشنطن ستتخذ نهجا أشد صرامة ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا ووصف الثلاثة بأنهم " ثلاثي الطغيان".

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كان كاسترو وشقيقه الأكبر الراحل فيدل كاسترو تزعما الجماعة المتمردة التي تمكنت في عام 1959 من الإطاحة بالدكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة وأقامت دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة وهو ما أفضى إلى عقود من عداء الحرب الباردة.

وإبان ذلك الوقت ألهمت الثورة في كوبا الحركات اليسارية في أنحاء أمريكا اللاتينية لكن احتفالات يوم الثلاثاء جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة تحولا إلى اليمين إذ تزامنت مع تنصيب جاير بولسونارو المنتمي لليمين المتطرف رئيسا للبرازيل.

وتعاني فنزويلا ونيكاراجوا وهما من أوثق الحلفاء لكوبا من أزمات سياسية وعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشديد الحظر الأمريكي المفروض منذ عشرات السنين على الجزيرة بعد أن سعى سلفه باراك أوبا إلى تطبيع العلاقات.