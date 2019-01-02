ترامب يؤكد أنه لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا "على مدى فترة من الوقت" وإنها تريد حماية المقاتلين الأكراد مع سحب القوات الأمريكية من هناك.

وأضاف ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه لم يحدد أبدا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي متجاهلا مشورة كبار مساعديه للأمن القومي ودون تشاور مع المشرعين أو حلفاء الولايات المتحدة الذين يشاركون في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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وكانت الولايات المتحدة أعلنت في العشرين من الشهر الماضي أنها بدأت سحب قوات من سوريا، في حين قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تبحث سحب كل قواتها منها مع اقترابها من نهاية حملتها، لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأثارت أنباء سحب كامل القوات العسكرية الأمريكية انتقادات على الفور، من بعض رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، الذين قالوا إن مغادرة سوريا ستعزز نفوذ روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.