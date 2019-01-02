الرئيس الأمريكي يتوقع الاجتماع قريباً مع زعيم كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وإنه يتوقع الاجتماع معه قريبا. ودافع ترامب في حديث إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن مفاوضاته مع كيم، وقال إنه لم يؤكد أبدا على سرعة تخلي بيونغيانغ عن الأسلحة النووية. تصريحات ترامب جاءت عقب تصريح لكيم جونغ أون يوم أمس أكد فيه استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت لتحقيق هدفهما المشترك وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لكنه حذر من أنه قد يتبع نهجا بديلا إذا استمرت العقوبات والضغوط الأمريكية على بلاده.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد، قال كيم إن نزع السلاح النووي مسألة "عزم راسخ" لديه مشيرا للمرة الأولى إلى أن الشمال سيكف عن صنع الأسلحة النووية لكنه حث واشنطن على اتخاذ إجراءات لم يحددها في المقابل لتسريع وتيرة العملية الدبلوماسية المتعثرة.