أبل تخفض توقعات الأرباح إثر تراجع مبيعاتها في الصين

خفضت أبل توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

تأتي الخطوة التي نالت من أسهم أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي وقد أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما.

ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو كيف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين مما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق.

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وقال كوك في خطاب للمستثمرين "في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص".

وخفضت أبل يوم الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر كانون الأول إلى 84 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.

وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

انخفاض الأسهم الأوروبية

ودفع التحذير، وهو الأول من أبل في 12 عاما، الأسهم الأوروبية للانخفاض يوم الخميس مع تلقي قطاع التكنولوجيا ضربات عنيفة على نحو خاص إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة للهاتف آيفون هبوطا حادا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الآسيوية في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد إعلان أبل.

وانخفض سهم أبل المدرج في فرانكفورت 8.9 بالمئة بعد أن خفض عملاق التكنولوجيا توقعات إيراداته ملقيا باللوم على تراجع مبيعات آيفون في الصين التي يعاني اقتصادها في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعرض صناع الرقائق الموردون لشركة أبل لبعض أسوأ الخسائر. وفقد سهم ايه.ام.اس، التي تزود أحدث هواتف آيفون بحساسات التعرف على الوجه، 19.4 بالمئة متذيلا الأداء على المؤشر ستوكس.

وهوى سهم ديالوج لأشباه الموصلات 7.8 بالمئة بينما تراجعت أسهم إنفنيون وايه.اس.ام.ال وايه.اس.ام انترناشونال ولوجيتك واس.تي ميكرو-إلكترونيكس ما بين 3.4 و5.9 بالمئة.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداء وفقد 2.4 بالمئة بينما لم يرتفع سوى أسهم الاتصالات.