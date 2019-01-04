فيديو: الجيش البريطني يسعى لتجنيد عشاق السيلفي وألعاب الفيديو

ملصقات الحملة كتب عليها، عبارات على شاكلة:"إن كنت كرقاقات الثلج، فنحن بحاجة لتعاطفك، وإن كنت من عشاق السيلفي، فنحت بحاجة لثقك بنفسك، وإذا كنت من عشاق الهواتف المحمولة فنحن بحاجة إلى تركيزك".

حملة جديدة يقوده ا الجيش البريطاني بهدف جذب الشباب إلى التجنيد، ملصقات انتشرت عبر مواقع الانترنت، تدعو الشباب إلى الانضمام إلى الجيش بطريقة مفعمة بالإبداع.

هذه الملصقات ليست الأولى من نوعها، بل تعيدنا إلى أيام الحرب العالمية الأولى، حيث انتشرت ملصقات في الشوارع كتب عليها "بلدك بحاجة إليك"، إلا أن ملصقات اليوم أضيفت إليها لمسة عصرية، تحمل رسالة مفادها بأن الجيش يركز على إمكانياتك، حتى وإن كان الآخرون لا يرونها.

وتعاني بريطانيا من عجزها عن حشد 82 ألف جندي في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع أعداد التجنيد.

Ministry of Defence

ويسعى القائمون على الإعلان الجديد على جذب الجيل الجديد، من خلال طرق أبواب هواياتهم وكفاءاتهم، كالتركيز والقدرة على القيادة والثقة بالنفس، النابعة من هواياتهم، كألعاب الفيديو وصور السلفي.

احدى هذه الدعايات والتي عرضت على شاشة التلفزيون، يظهر فيها شاب يمارس لعبة الفيديو بتركيز عالي، يتحكم بجنود يحاولون إنقاذ فيلة من مجموعة من الصيادين.

يذكر أن بريطانيا تتربع في المركز الخامس من حيث ميزانيات الدفاع في العالم، بحسب تقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 2015، بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وروسيا.