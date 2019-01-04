غوغل حولت 23 مليار دولار إلى ملاذ ضريبي في 2017

أظهرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية أن غوغل نقلت 19.9 مليار يورو (22.7 مليار دولار) عبر شركة صورية هولندية إلى برمودا في 2017 في إطار ترتيب يسمح لها بخفض فاتورة ضرائبها بالخارج.

وأشارت الوثائق المقدمة بتاريخ 21 ديسمبر كانون الأول أن المبلغ المنقول عبر غوغل هولندا القابضة يزيد نحو أربعة مليارات يورو عن 2016.