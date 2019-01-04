شاهد: مجهولون يقتحمون تلفزيون فلسطين في غزة ويحطمون معداته

وقال لرويترز "من يحكم غزة عليه أن يوفر الحماية للجميع فيها".

اقتحم مجهولون ظهر اليوم الجمعة مقر تلفزيون فلسطين في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة وحطموا أجهزة البث والكاميرا والمعدات وأجهزة الكمبيوتر والأثاث.

وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه إن العملية تعد "تعبيرا واضحا عن عقلية حركة حماس وعصابات الإجرام التي لا تؤمن إلا بصوتها وتسعى إلى قمع الحريات وإسكاتها بكل الطرق".

وسارع مسؤولو المكتب إلى تحميل حماس المسؤولية.‭‭ ‬‬وقال أحمد عساف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية لتلفزيون فلسطين في مدينة رام الله بالضفة الغربية "حركة حماس غارقة في هذه المؤامرة بكل وضوح".

ويعدّ تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم الرئيس محمود عباس في قطاع غزة ويذيع برامج مؤيدة للسلطة الفلسطينية لمدعومة من الغرب والتي تحكم الضفة الغربية.

ولم يقدم عساف أو هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية دليلا على دور لحماس في الهجوم الذي سارع مسؤولو الحركة إلى إدانته.

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة "نستنكر ما حدث من تخريب لبعض ممتلكات تلفزيون فلسطين في غزة وهذا فعل مرفوض". وحث البزم مسؤولي المكتب على التعاون مع التحقيقات.

وعادت المحطة إلى البث في وقت لاحق اليوم الجمعة وسط إدانات من فصائل فلسطينية وصحفيين.

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