عباس يمهل حماس 4 أسابيع لرفع يدها عن غزة

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إنذارًا نهائيًا" لحركة حماس لتمكينها السلطة من السيطرة الكاملة على قطاع غزة نهاية الشهر الجاري، محذراً الحركة من عواقب في حال عدم امتثالها، حسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نقلاً عن بيان أصدره أمس مسؤول في مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية.

وكانت قيادة حماس وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية اختتموا جولة من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة "دون تحقيق نتائج تذكر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.