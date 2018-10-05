عباس يمهل حماس 4 أسابيع لرفع يدها عن غزة

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إنذارًا نهائيًا" لحركة حماس لتمكينها السلطة من السيطرة الكاملة على قطاع غزة نهاية الشهر الجاري، محذراً الحركة من عواقب في حال عدم امتثالها، حسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، نقلاً عن بيان أصدره أمس مسؤول في مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية.
وكانت قيادة حماس وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية اختتموا جولة من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة "دون تحقيق نتائج تذكر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقال إن الرئيس عباس هدد بوقف جميع أشكال التمويل لقطاع غزة في حال رفضت حماس الإذعان لطلبه، وفق المصدر المذكور.
وعلق عضو الكنيست يوفال شتاينتز على راديو الجيش الإسرائيلي قائلاً: أبو مازن (محمود عباس)، "يحاول تأزيم الأوضاع في غزة".
وكان المسؤول في حركة حماس محمود الزهار، أكد الأسبوع الماضي أن عباس يخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حماس، مثل وقف تحويل الرواتب إلى موظفي حماس، وهي قضية قديمة اتخذها الزعيم الفلسطيني كبطاقة إنذار يرفعها في وجه حماس.
يذكر أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس يحاولان التوصل إلى عقد مصالحة بوساطة مصرية، وفيما تتهم حماس السلطة بتوجيه دفة الأمور في غزة نحو التصعيد، فإن مصر تطالب بالضغط على عباس للموافقة على المصالحة، حسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي.
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