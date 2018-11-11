عباس يتوعد حماس ويتهمها بالتآمر لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى الـ 14 لرحيل ياسر عرفات، أن الوحدة الوطنية أغلى ما يملك الشعب الفلسطيني، وهي سلاحهم الأقوى في مواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. وحسب وكالة "وفا" للأنباء، فقد أشار عباس إلى أنّ "هناك مؤامرة أميركية تتمثل بصفقة العصر، وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذ الصفقة، ومع الأسف هناك مؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبناء عليه فقد قرر المجلس المركزي اتخاذ قرارات حاسمة في الأيام القليلة القادمة بما يتعلق في علاقتنا مع هذه الجهات، ولن نخاف ولا يلومنا أحد، فقد بذلنا كل جهد ممكن من أجل أن نحافظ على هذه المسيرة، لكنهم أَبوا إلا أن يعطلوها.. لن ولن يعطلوها، سنستمر".

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وأوضح عباس، أن محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر، مشددًا على أنه يتم التواصل لدعم الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تطبيق اتفاق لحل القضية الفلسطينية. وشدد عباس على "الصمود والنضال حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

ووضع الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم، إكليلا من الزهور على ضريح ياسر عرفات، كما وضع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والحكومة الفلسطينية أكاليل زهور على الضريح.