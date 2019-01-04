قال متحف اللوفر في باريس الخميس إن فيديو لأغنية من أداء بيونسيه وزوجها جاي زي جرى تصويره في المتحف ساهم في زيادة أعداد زواره إلى رقم قياسي بلغ 10.2 مليون زائر العام الماضي، وهو أعلى عدد يسجله أي متحف في التاريخ.
شاهد: بيونسيه وجاي زي يساعدان متحف اللوفر على تسجيل رقم قياسي من الزوار
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كما ساعدت زيادة توافد السياح إلى باريس المتحف على تحقيق زيادة بنسبة 25 بالمئة في عدد الزوار في العام السابق.
وكانت السياحة تراجعت في أعقاب مقتل 130 شخصا على يد متشددين إسلاميين في العاصمة الفرنسية في نوفمبر تشرين الثاني 2015.
وقال متحف اللوفر إنه سعيد بالاستجابة التي حققها الفيديو الخاص بأغنية "أيبيس تي" لبيونسيه وزوجها جاي زي واللذين ظهرا خلاله أمام لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دي ميلو وأعمال فنية شهيرة أخرى. وحقق هذا الفيديو 150 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
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وكان الرقم القياسي السابق لزوار متحف اللوفر 9.7 مليون زائر عام 2012 عندما افتتح المتحف قسم الفنون الإسلامية وأقام معارض لأعمال ليوناردو دا فينشي ورافاييل.
وثلاثة أرباع زائري المتحف من الأجانب ومن بينهم 1.5 مليون سائح أمريكي ومليون سائح صيني.