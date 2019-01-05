مقتل خمس مراهقات في حريق نشب نتيجة تحديات "لعبة الهروب" في بولندا

توفي خمسة مراهقين الجمعة بمدينة كوزتسالين في شمال بولندا خلال حريق شب في "غرفة هروب" التي تلعب فيها لعبة المجالس "لعبة الهروب".

وقال وزير الداخلية البولندي يواخيم برودزينسكي "إن ضحايا هذه المأساة هن فتيات في الـ 15 من العمر، كن تحتفلن عيد ميلاد إحداهن".

وأضاف المتحدث باسم ادارة الاطفاء في كوزتسالين لوكالة فرانس برس"تم نقل رجل مصاب بحروق شديدة إلى وحدة العناية المركزة". ووفقاً للمتحدثة باسم الشرطة المحلية ، فإن الضحية تبلغ من العمر حوالي 25 عاماً.

وأفادت الشرطة ورجال الإطفاء أن أسباب الحريق ، التي أبلغ عنها في وقت مبكر من المساء ، ظلت غير معروفة في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وأمر وظزير الداخلية رئيس الأطفاء بإجراء مراقبة شالملة لإجراءات مكافحة الحرائق في جميع "غرف الهروب" في بولندا والمقدرة بألف "غرفة هروب".

"غرفة الهروب" هي مكان للعب "لعبة الهروب"، يقفل المشاركون على أنفسهم في غرفة واحدة ويجب عليهم حل لغز أو الإجابة عن سلسلة من التحديات حتى يتمكنوا من المغادرة في وقت محدود في أغلب الأحيان ساعة واحدة.