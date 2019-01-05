شاهد: أوسلو.. العاصمة الأوروبية الخضراء لعام 2019

أُعلنت مدينة أوسلو رسميا أنها "العاصمة الأوروبية الخضراء لعام 2019"، يوم الجمعة، خلال حفل نُظمَ بمشاركة المفوضية الأوروبية للبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري في قاعة "جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية.
وشارك في الحفل عمدة مدينة أوسلو وممثلون عن الجمعيات والهيئات النرويجية المعنية بالحفاظ على البيئة وإنتاج الطاقة الخضراء، كما شارك في الحفل شخصيات سياسية واجتماعية وأكاديمية بارزة.
وألقيت في الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بالسياسة التي تتبعها أوسلو في حفاظها على المناطق الطبيعية واستعادة شبكة المجاري المائية التي كانت من ضمن أسباب حصول المدينة على اللقب لعام 2019، هذا اللقب الذي استحدثته المفوضية الأوروبية في العام 2010.
يذكر أن الحكومة النرويجية اتخذت جملة من الإجراءات للحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، من بينها تحسين البنية التحتية للنقل العام وحماية وتشجيع ركوب الدراجات والمركبات الكهربائية، كما أنها أعلنت أنها تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990.
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