بين خطر الانبعاثات على البيئة والمنافسة الصناعية.. حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها

في صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة، مازالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها، قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.

بهذا الشأن، يسعى وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لحل وسط، الثلاثاء، حول مستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والعربات، مع تحذير ألماني بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضررا بالصناعة، ويؤدي إلى فقد أشخاص وظائفهم.

ألمانيا

وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بأن يكون حجم الخفض 30 في المئة بحلول 2030، بالمقارنة مع مستويات 2021.

وزيرا البيئة والنقل الألمانيان سفينيا شولزه (يمين) وأندرياس شوير رويترز - هانيبال هانشكه

سفينيا شولزه، وزيرة البيئة الألمانية، تقول: "أمثل هنا الموقف الموّحد الذي صوتت عليه الحكومة الألمانية، وسندعم الخفض بنسبة 30 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، بحسب ما اقترحت المفوضية الأوروبية".