فيديو: الكنيسة الأوكرانية تستقل رسميا عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

وقع البطريرك المسكوني في القسطنطينية يوم السبت في إسطنبول مرسوما يقضي باستقلال الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا.

وبتوقيع البطريرك بارثولوميو الأول على المرسوم، تكون الكنيسية الأوكرانية قد استقلت رسميا عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعد أن تم ربطها بها عام 1686.

هذه الخطة ستجعل رجال الدين الأوكرانيين مضطرين لاختيار الأطراف التي يؤيدونها مع استمرار القتال شرق أوكرانيا، بين القوات الحكومية ومتمردين مدعومين من روسيا.

وكان كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيين قد وافقوا الشهر الماضي على إنشاء كنيسة جديدة مستقلة عن بطريركية موسكو، كما تم انتخاب المطران إيبيفانيوس لقيادتها.

وقد التقى الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو مع الرئيس رجب طيب اردوغان قبيل الاحتفال.