عدد الزائرين لإسرائيل يتجاوز 4 ملايين في 2018

أظهرت أرقام حكومية يوم الأحد أن عددا قياسيا من السياح بلغ 4.12 مليون زاروا إسرائيل في 2018، بزيادة 14 في المئة عن 2017، مضيفين 5.8 مليار دولار إلى الخزانة العامة للبلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد السنوي للزائرين أربعة ملايين، وعزت وزارة السياحة تلك الزيادة إلى تغير في الطريقة التي تسوق بها إسرائيل نفسها على مستوى العالم كوجهة سياحية.