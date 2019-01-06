عدد الزائرين لإسرائيل يتجاوز 4 ملايين في 2018

أظهرت أرقام حكومية يوم الأحد أن عددا قياسيا من السياح بلغ 4.12 مليون زاروا إسرائيل في 2018، بزيادة 14 في المئة عن 2017، مضيفين 5.8 مليار دولار إلى الخزانة العامة للبلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد السنوي للزائرين أربعة ملايين، وعزت وزارة السياحة تلك الزيادة إلى تغير في الطريقة التي تسوق بها إسرائيل نفسها على مستوى العالم كوجهة سياحية.
وقال عامير هاليفي المدير العام لوزارة السياحة: "نحن متفائلون بعام 2019 الذي يبدأ مع افتتاح مطار دولي جديد، حيث سنتمكن من الاستمرار في جلب رحلات جديدة إلى إيلات".
ومن المنتظر فتح مطار رامون الجديد بالقرب من منتجع إيلات الجنوبي في وقت لاحق هذا الشهر، ويأمل المسؤولون أن يساهم في مزيد من الدعم للسياحة.
وفي العام الماضي، جاء العدد الأكبر من السياح من الولايات المتحدة وبلغ 897 ألفا و100 زائر، تلتها فرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
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