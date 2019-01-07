ليفربول يخرج من الدور الـ64 لكأس الاتحاد الإنكليزي على يد وولفز

‬‬ودع ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول تغييرات كثيرة على تشكيلته من بينها الدفع بلاعبين شابين لأول مرة ليتأخر ليفربول بهدف راؤول خيمينيز من هجمة مرتدة في الدقيقة 38.

وعادل ديفوك أوريجي النتيجة لليفربول، بطل كأس الاتحاد الانجليزي سبع مرات، في الدقيقة 51 لكن ولفرهامبتون حسم النتيجة لصالحه بعدها بأربع دقائق بتسديدة منخفضة رائعة من روبن نيفيز من 30 مترا.