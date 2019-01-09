مالطا تسمح لسفينتي مهاجرين بالرسو وتوزيعهم على 8 دول أوروبية

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قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يوم الأربعاء إن بلاده ستسمح برسو سفينتين عالقتين في البحر منذ أسابيع وعلى متنهما 49 مهاجرا وأضاف أن المهاجرين سيوزعون على ثماني دول بالاتحاد الأوروبي.