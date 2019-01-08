نتنياهو يطلب في كلمة متلفزة مواجهة شهود الدولة في قضايا فساد ضده

وأدى إعلانه على تويتر، قبل ثلاث ساعات، بأنه سيبث "بيانا خاصا" على التلفزيون الإسرائيلي إلى إثارة موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قد يستقيل أو حتى يقوم بإجراء قانوني في محاولة لوقف أي قرار اتهام ضده.

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في شهر أبريل - نيسان في ظل احتمال توجيه اتهامات له بالفساد، يوم الاثنين مواجهة شهود الدولة ضده في هذه الاتهامات.

وبدلا من ذلك أذاعت البرامج الإخبارية المسائية الرئيسية في محطات التلفزيون الإسرائيلية كلمة مخيبة للآمال أكد فيها نتنياهو من جديد براءته في سلسلة من قضايا الفساد. وقال نتنياهو إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي وأضاف أنه حُرم من فرصة أن يواجه بشكل مباشر من يتهمونه.

وقال نتنياهو" أطالب بمواجهة شهود الدولة الآن. ما الذي يخافون منه؟ ما الذي لديهم ليخفونه؟ لست خائفا وليس لدي شيء أخفيه... وفيما يخصني يمكن بثه على الهواء حتى يمكن للناس أن يروا ويسمعوا".

وردا على ذلك قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن التحقيقات مع نتنياهو تجري بشكل مهني وشامل. واعتبرت دعوة نتنياهو لإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها في نوفمبر- تشرين الثاني نداء مباشرا للناخبين لمنحه تفويضا سياسيا جديدا يمكن أن يساعده على النجاة من احتمال توجيه اتهامات له.

وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني إن المحققين رفضوا مرتين طلباته بمواجهة الشهود. وقالت تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن ثلاثة على الأقل من الأشخاص الذين كانوا مقربين من نتنياهو وافقوا على تقديم أدلة ضده.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد. وقال إنه لن ينسحب من السباق الانتخابي إذا أعلن النائب العام اعتزامه قبول توصية الشرطة بتوجيه اتهامات له.

وتزعم الشرطة أن نتنياهو منح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له على موقع إخباري يملكه صاحب الشركة.

وفي قضية ثانية تقول الشرطة إن نتنياهو حصل على هدايا ثمينة من أصدقاء أثرياء. ويتركز تحقيق ثالث على شكوك بأن نتنياهو تفاوض على صفقة مع صحيفة من أجل تغطية أفضل له مقابل تعهدات بدعم قانون كان من شأنه الحد من توزيع صحيفة منافسة.

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