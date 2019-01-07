نائب روحاني ليورونيوز: "سوريا استطاعت الخروج من أزمتها بفضل الدعم الإيراني"

قال نائب رئيس جمهورية إيران إسحاق جهانغيري خلال لقاء خاص أجرته يورونيوز إن جمهورية إيران الإسلامية هي "الدولة الوحيدة التي تملك مواقف ثابتة ومستقرة فيما يتعلق بقضية سوريا".

جهانغيري أشار إلى أن بعض الدول التي اشتركت مع إيران في المفاوضات كانت تصر على الإطاحة بالحكومة السورية وإقالة بشار الأسد، لكن "حكومة الأسد وجيشها والشعب السوري استطاعوا بفضل تلقيهم للدعم الإيراني الخروج من الأزمة منتصرين على جماعات متطرفة وأخرى كانت تخطط للاستيلاء على السلطة".

وجود غير قانوني على الأراضي السورية

جهانغيري وصف الوجود الأمريكي في سوريا بأنه غير قانوني وقال بأن الحكومة السورية لم تقم بدعوة الولايات المتحدة إلى أراضيها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وقال أيضا "إنها حقيقة مسجّلة أن داعش وجماعات إرهابية أخرى، تعمل في العراق وسوريا، قد ظهرت للوجود عن طريق رعاية أمريكية وغربية، ورعاية بعض الدول الإقليمية ولاسيما منها السعودية والنظام الصهيوني".

وأضاف أيضا بأن تلك الأطراف اضطرت للمغادرة حين شعرت بعدم جدوى وجودها بعد "انتصار الحكومة السورية وتجاوزها للأزمة."