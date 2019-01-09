الاتحاد الأوروبي يضيف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة الإرهاب

قال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.

وقال البيان "تبنى المجلس هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية".

واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد في اجتماع في بروكسل أمس على هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه اليوم الأربعاء ويعني تجميد أصول المدرجين.

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و قالت وزارة الخارجية الدنماركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد وافق يوم الثلاثاء على إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا.

ويشمل القرار تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد ويأتي بعدما قالت الدنمارك العام الماضي إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها.

إيران

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأربعاء إن طهران سترد بالمثل بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي اثنين من مواطنيها على قائمة الإرهاب.

وذكر قاسمي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة "ستتخذ إيران الاجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة وفي إطار المعاملة بالمثل".