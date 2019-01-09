لبنان: اللاجئون السوريون بمخيم عرسال في عين العاصفة نورما

صرخة ونداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلها الثلاثاء طالب لاجئ سوري من مخيم للاجئين في بلدة عرسال اللبنانية الثلاثاء، عقب العاصفة الثلجية التي تتعرض لها المنطقة. ويعيش حوالي 80 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال في هذا المخيم الواقع على الحدود مع سوريا. وتشهد أوضاع االلاجئين في هذا المخيم معاناة كبيرة بسبب عاصفة نورما المصحوبة بالثلوج.

ووجه اللاجئون السوريون نداءات للمجتمع الدولي لإرسال مساعدات طارئة للمخيم خاصة الأكل ووسائل التدفئة والطاقة للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة التي تجاوزت الـ 8 درجات تحت الصفر. وبلغت عاصفة نورما التي تجتاح لبنان ذروتها الثلاثاء.

وأظهر شريط الفيديو الذي صوره أحد اللاجئين وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية وهم يطلبون المساعدة. وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالات الإغاثة، ارتفع عدد اللاجئين السوريين فيي لبنان إلى أكثر من مليون لاجئ منذ العام 2011.

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كما أعلن مكتب مفوضية اللاجئين في عكار الثلاثاء أن العاصفة الثلجية دمرت 15 خيمة من بين 66 تضررت بشكل كامل. وسبق وأن توفي العام الماضي حوالي 15 لاجئا من شدة البرد بعد أن تم العثورعلى جثثهم على الحدود اللبنانية السورية.