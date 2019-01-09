الحكومة البريطانية للنواب: التفاوض على اتفاقٌ جديد للخروج مجرد وهم

حذرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان يوم الأربعاء من أن التفكير في أن بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا اتفاقا تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.

وما زال غموض شديد يكتنف مصير خروج بريطانيا من التكتل (وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر)، لأن من المتوقع أن يرفض النواب اتفاقا أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر تشرين الثاني سيجري التصويت عليه يوم 15 يناير كانون الثاني.

وألغت ماي تصويتا كان مقررا الشهر الماضي وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف النواب يوم الأربعاء مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار في الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت جرينتش.