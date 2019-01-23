فيديو: صاحب أرض يطرد عائلة سورية من خيمتها لعدم قدرتها دفع الأجرة في لبنان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لبناني، يملك أرضا بُنيت عليها خيام يسكنها لاجئون سوريون.

وبحسب المقطع، يقوم الرجل برمي أغراض العائلة خارج خيمتهم، بعد تعثر دفعهم أجرة خيمتهم، 70 دولار شهريا، في الوقت الذي تستغيث ربة الأسرة الرجل بعدم طردهم، لعدم وجود مكان يؤون إليه.

اللاجئون السوريون في عرسال، ويبلغ عددهم حوالي 65 ألف لاجئ، قد لا يجدون مكانا يقيمون فيه، بعد توقف منظمات إنسانية عن دفع إيجارات الأراضي التي أقاموا عليها خيامهم، لأصحابها.

ويعيش هؤلاء في فصل الشتاء ظروفا صعبة، بسبب الأمطار والعواصف الثلجية، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية وتفاقم مشكلة الصرف الصحي، ما زاد من انتشار التلوث في تلك المناطق.

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