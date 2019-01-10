العثور على 20 جثة في المكسيك 17 منها محترقة قرب الحدود الأمريكية

أعلن مسؤول أمني إن السلطات المكسيكية عثرت على 20 جثة، 17 منها محترقة بالقرب من مدينة "نويبو لاريدو" القريبة من الحدود مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في بيان إنه تم العثور أيضا على خمس سيارات محترقة بالقرب من الجثث في بلدة ميجيل أليمان على الجهة المقابلة لولاية تكساس عبر نهر"ريو جراندي" في ولاية تماوليباس في شمال البلاد، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.