توقيف رجل لاتهامه بإرسال طرود مشبوهة إلى سفارات وقنصليات بأستراليا

ذكرت الشرطة الأسترالية يوم الخميس 10 يناير/كانون الثاني أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإرساله 38 طردا مثيرا للريبة إلى سفارات وقنصليات في أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته، إن الرجل وُجهت له تهمة إرسال مواد خطيرة عبر خدمة البريد والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات، معلنة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي للمواطنين.