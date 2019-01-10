توقيف رجل لاتهامه بإرسال طرود مشبوهة إلى سفارات وقنصليات بأستراليا

ذكرت الشرطة الأسترالية يوم الخميس 10 يناير/كانون الثاني أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإرساله 38 طردا مثيرا للريبة إلى سفارات وقنصليات في أنحاء البلاد.
وقالت الشرطة في بيان أصدرته، إن الرجل وُجهت له تهمة إرسال مواد خطيرة عبر خدمة البريد والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات، معلنة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي للمواطنين.
ووصلت هذه الطرود لأكثر من 12 بعثة أجنبية يوم الأربعاء منها البعثتان الأمريكية والبريطانية في ملبورن.
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وضبطت الشرطة 29 من 38 طردا حتى الآن لكن لم تحدد بعد محتواها.
هذا وذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء أن الطرود تحوي فيما يبدو أكياسا بلاستيكية مملوءة بالأسمنت والاسبستوس.
ومن بين الدول الأخرى التي أفادت وسائل الإعلام بوصول الطرود لبعثاتها في ملبورن، كانت اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتايلاند والهند واليابان وباكستان ومصر والدنمارك وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وفي السياق عينه، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني لجميع البعثات الدبلوماسية في كانبيرا هذا الأسبوع بعدما استقبلت ثلاثة مقار في العاصمة وسيدني طرودا مثيرة للريبة، مشيرة إلى أنها بعثت في وقت لاحق رسائل مماثلة للبعثات في جميع أنحاء أستراليا.
وقال متحدث باسم الوزارة "المذكرة نصحت البعثات بالتعامل مع البريد وفقا لبروتوكولات وتوجيهات حكوماتها".