إرسال طرود مشبوهة لعدة سفارات أجنبية في أستراليا

ذكرت الشرطة الإتحادية الأسترالية أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن يوم الأربعاء 9 يناير /كانون الثاني.

وقالت الشرطة في بيان لها أن "أجهزة الطوارئ تعكف إجراء الفحص، والتحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع"، ولم تحدد الشرطة أي من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.