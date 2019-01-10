شاهد: خدمة التكسي الطائر في الأردن بـ 77 دولارا للرحلة الواحدة

التكسي الطائر، خدمة انطلقت شهر أكتوبر الماضي في الأردن، حوامة تنقل الركاب من سياح ورجال أعمال، إلى مناطق عدة في البلد.
أكاديمية النسر الذهبي للطيران، بالتعاون مع قدامى المحاربين من سلاح الجو، تتولى نقل ركاب قد يصل عددهم إلى 15 راكبا في الجولة الواحدة، خاصة أولئك الراغبين بتفادي الأزمات المرورية، وكسب الوقت، أو حتى النظر إلى العاصمة الأردنية من الجو.
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أيمن الحسن وهو مدير التسويق في الأكاديمية قال:"وجدنا أن هناك طلبا كبيرا على التاكسي الطائر، حيث يتم تقديم خدمات للمواطنين والسياح للانتقال بين المناطق الأردنية، وهذه الخدمة تتميز بالمرونة والسرعة بالتنقل".
كلفة الرحلة التي تصل مدتها إلى 15 دقيقة 55 دينارا، أو ما يعادل 66 دولارا للشخص، ومن المفترض أن توفر الشركة رحلات إلى أشهر المناطق السياحية في البلد، كالبتراء ووادي رم والبحر الميت، تنطلق من مهابط محددة للتكسي الطائر في العاصمة عمان.