وزارة المالية اللبنانية تجهز خطة "تصحيح مالي" لإعادة هيكلة الدين العام

قال وزير المالية اللبناني في تصريحات إن وزارة المالية تجهز خطة "تصحيح مالي" تتضمن إعادة هيكلة الدين العام واقتراح حلول لتجنيب لبنان "التطورات الدراماتيكية".

وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار" المحلية يوم الخميس 10 يناير/كانون الثاني أبلغ الوزير علي حسن خليل أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف، وقال "صحيح أن الوزارة تعدّ خطّة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدَّين العام، لكننا لم نُفصح عن هذه الخطّة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له".

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وأضاف خليل، "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف، وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية"، معتبرا أنه "لا يمكن إدارة البلد بالسياسات السابقة نفسها، ولا يمكن ترك الدَّين العام على المسار نفسه ولا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة، ولا يمكن أن تبقى السياسات الحكومة على حالها، يجب أن نسعى لزيادة التحصيل الضريبي، وأن نعيد النظر في خدمة الدَّين العام".