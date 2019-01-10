حاخام يهودي: لحية سيناتور أمريكي قد تجلب السلام للشرق الأوسط

قال السيناتور الأمريكي تيد كروز في تغريدة يوم الأحد إن حاخاما في إسرائيل يحب لحيته، ويعتقد أنها ستعزز السلام في الشرق الأوسط.

وكتب:"حاخام أحد أصدقائي في مدرسة يشيفا الدينية في إسرائيل أخبره أنه يحب مظهر لحيتي التي بدأت تطول في الأسابيع الأخيرة، كونها تعطيني مظهرا تلموديا وحاخاميا، وأنها ستبث الخوف في قلوب أعداء اسرائيل".

يذكر أن كروز مؤيد لإسرائيل، وكان قد قدم مقترحا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل أيام فقط من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية.

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الحاخام دانيا روتنبيرغ سارعت بالتعليق على تغريدة كروز وكتبت:"لا لا لا، إطلالة حاخامية، ليس أنت، لا لا".