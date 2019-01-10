بدء محاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل

بدأت اليوم الخميس محاكمة الرجلين المتهمين بتنفيذ هجوم على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي قتل فيه اثنان من زوار المتحف، وهما إسرائيليان، ومتطوعة فرنسية وموظفة استقبال.

ويمثل أمام محكمة التمييز مهدي نيموش (33 سنة) المتهم بكونه منفذ الاعتداء بتكليف من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ونصير بندير (30 سنة) الذي قد يكون زوده بالأسلحة لتنفيذ الهجوم الذي وقع في أواخر شهر أيار/مايو 2014، وكان هذا الهجوم هو الأول ضمن عدة هجمات وقعت على الأراضي الأوروبية، "داعش" مسؤوليته عنه.

ويشار إلى أن محكمة التمييز تنظر في الجرائم الخطيرة التي تصدر بشأنها أحكام تصل إلى السجن المؤبد.