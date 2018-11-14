فرنسا ترد على ترامب: كان عليه إبداء بعض "اللياقة" في ذكرى هجمات باريس

بعد صمت وحذر تجاه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها فرنسا، قال بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء إنه كان يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبدي بعض "اللياقة" والاحترام في يوم الحداد الذي تحيي فيه فرنسا الذكرى الثالثة لهجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس.
ورد غريفو على تغريدات ترامب، التي انتقد فيها سجل فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بقوله "أمس كان 13 نوفمبر، كنا نحيي ذكرى مقتل 130 من مواطنينا... ولذلك سأرد بالإنجليزية: كان من المناسب إبداء ’قدر من اللياقة’".