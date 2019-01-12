ألمانيا تحقق في أمر مواطن مصري الأصل للاشتباه في محاولته الانضمام لداعش

قالت الخارجية الألمانية إنها ستحقق في شأن مواطن ألماني من أصل مصري رحلته السلطات المصرية من القاهرة يوم الجمعة بعد الاشتباه في محاولته الانضمام لصفوف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالت الخارجية لوكالة الأنباء الفرنسية: "طبقاً للمعلومات المنشورة بوسائل الإعلام المصري، وما أعلنته النيابة (المصرية)... نحقق فيما إذا كان هناك مؤشرات على ارتكاب جرائم جنائية".

وأعلنت السلطات المصرية عن ترحيل الطالب الألماني محمود عمرو محمد عزت عبد العزيز (24 عاماً) بعدما احتجزته لعدة أيام عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر أمنية مصرية لوسائل إعلام محلية إن عبد العزيز احتُجز فور وصوله إلى مطار القاهرة يوم 27 ديسمبر-كانون الأول الماضي للاشتباه في محاولته الانضمام لعناصر داعش في شبه جزيرة سيناء، بحسب معلومات وردت للسلطات.

وأضافت بأنه تم ترحيله نظراً لعدم ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها قانوناً بالإضافة إلى تنازله عن الجنسية المصرية.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية إن عبد العزيز طالب بالجامعة الإسلامية بالسعودية.

فيديو لترحيل عبد العزيز من مطار القاهرة الدولي

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وكانت قناة إس في آر الألمانية قد نقلت عن مصادر لم تسمها قولهم إن عبد العزيز معروف لدى السلطات الألمانية كمشتبه به في أن يكون إسلامياً متطرفاً.

استمرار احتجاز الصباغ

في الوقت نفسه استمر احتجاز الألماني المصري الأصل عيسى الصباغ (18 عاماً) بعد إلقاء القبض عليه إثر دخوله البلاد عبر مطار أسوان (700 كم جنوب العاصمة) وبحوزته "خرائط لمحافظة شمال سيناء"، بحسب وصف المصادر الأمنية المصرية.

وأعلنت الخارجية الألمانية سابقاً عن اختفاء اثنين من مواطنيها في مصر حيث وصل الصباغ إلى مطار الأقصر يوم 17 ديسمبر-كانون الأول الماضي بينما وصل عبد العزيز إلى القاهرة يوم 27 من الشهر نفسه.

واحتجز الصباغ بعدما اشتبهت السلطات المصرية في ارتكابه لجرائم تتعلق بالإرهاب.