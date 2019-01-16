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موقع أعماق التابع لداعش يقول إن تفجيرا انتحاريا استهدف دورية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في منبج

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بقلم:  Euronews 
موقع أعماق التابع لداعش يقول إن تفجيرا انتحاريا استهدف دورية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في منبج
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قال موقع إخباري مرتبط بالدولة الإسلامية (وكالة أعماق) إن التنظيم مسؤول عن تفجير انتحاري استهدف دورية تابعة للتحالف الدولي في مدينة منبج السورية يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن المهاجم استخدم سترة ناسفة تسببت بالانفجار في المدينة السورية الشمالية.

وكالة سانا السورية نقلت على موقعها الرسمي "مقتل 4 جنود أمريكيين وعدد من أفراد الوحدات الكردية المسلحة وآخرين نتيجة تفجير انتحاري داخل مطعم قصر الأمراء وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي."

وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة في الشارع ما بدا أنه مقطعا للحظة الإنفجار

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