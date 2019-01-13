مايك بومبيو يصل الرياض وسط ترقب لما سيقوله لمحمد بن سلمان حول مقتل خاشقجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية في وقت متأخر من الأحد حيث يواصل جولته في الشرق الأوسط. وحل بومبيو في الرياض قادما من الدوحة في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقة بين الرياض وواشنطن متوترة بعد اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقد تورط أعضاء الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جرسمة قتل خاشقجي، وطالب المشرعون الأمريكيون أمريكا بسحب دعمها للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ويترقب الرأي العام الدولي هذه الزيارة خاصة وأن مايك بومبيو قد أعلن في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية أنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأنه سيناقش معه قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قائلا "ما سأقوله هو ما نقوله باستمرار. موقف أمريكا على المستويين الخاص والعام هو نفسه. كان هذا عملا شنيعا، جريمة قتل غير مقبولة". وجدد بومبيو موقف الولايات المتحدة بشأن معاقبة المتورطين في جريمكة قتل خاشقجي وقال إن "المسؤولين عن مقتل خاشقجي سوف تحاسبهم الولايات المتحدة الأمريكية ونحن مصممون على ذلك، وعلى الوصول إلى الحقائق بسرعة وبطريقة شاملة".